Евгений Кузнецов: "Игру Дацюка тяжело скопировать, но кое-чему научился у Малкина"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов перед вторым матчем 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" (0-1) отметил, что во время первой игры не слишком много общался с Евгением Малкиным. По словам форварда, у своего соотечественника он подсмотрел несколько приемов на Кубке мира.

- Шучу ли я с российскими соперниками на льду? Не особо, - приводит пресс-служба "Кэпиталз" слова Кузнецова. - Вчера с Малкиным поговорили о клюшках. Он задал вопрос, а я как приятный человек ответил. Просто хочу выиграть следующую игру и не думаю о праздновании голов.

Хочу хорошо играть не только в атаке, но и в обороне. Игре без шайбы сложно научиться и сделать это можно только в матчах. А там можно ошибиться, и это приведет к пропущенному голу. Я смотрел на некоторые вещи, которые делает Дацюк при обороне. Но его сложно скопировать. На Кубке мира кое-чему научился у Малкина, но не расскажу, чему именно. Потому что он еще не закончил играть, и я немного стесняюсь.