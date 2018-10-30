Евгений Дадонов: "Я не против сыграть против ЦСКА. Но решать НХЛ и руководству"

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов поделился ожиданиями от матчей с "Виннипегом" в Хельсинки в рамках NHL Global Series, отметив, что приветствует идею игр между клубами НХЛ и КХЛ.

- Почти вернулись домой? Арена-то знакомая.

- Да не так уж много я на "Хартвалле" играл. Два раза на Евротурах. Три раза со СКА. И один раз на предсезонке.

- Чего вы ждете от матчей в Европе?

- Даже не знаю, чего ожидать. Не знаю, как это будет – легко или тяжело. Разница во времени, перелет – все это влияет на организм, на физическое состояние. Но мы ведь в равных условиях. Так что проблем не будет. Не надо будет искать причину.

- Киселевич взял для близких и друзей 10 билетов. Сколько взяли вы?

- Пока нисколько. Кто собирался приехать – отказались по разным причинам. Но бывает, что в последний момент люди просыпаются. Любят вот так.

- Как вы относитесь к идее играть матчи НХЛ в Европе посреди сезона?

- Наверное, это хорошо для популяризации хоккея. Если начало сезона – то это немножко сказывается, все-таки первые игры. А тут команды уже набрали ход. Интересно посмотреть болельщикам.

- Президент ЦСКА хочет, чтобы армейцы сыграли с клубом НХЛ.

- Я не против. Не могу говорить за лигу или руководство клуба, пусть они это между собой решают, но я не против сыграть.

- Вы лучший бомбардир команды. Чувствуете прогресс по сравнению с прошлым сезоном?

- Никакого прогресса не чувствую. Очки – это вообще второстепенное. У нас задача выигрывать. А это пока не получается.

- А что пошло не так?

- Сложно сказать. Во многих матчах мы ни в чем не уступали. В одну шайбу, в овертаймах, по буллитам проигрывали. Нужно выполнять работу все 60 минут. Какое-то одно единоборство стоит нам игры…

- А дело только в этом или в определенных изменениях в составе тоже?

- Да не может быть тут никаких оправданий. Новые игроки в каждую команду приходят. Все дело в каждом из нас, но всех вместе.

- Как вам Барков как капитан?

- Нормально. Думаю, он справляется. Он хороший парень. Конечно, достаточно молодой и только стал капитаном, но ребята, кто постарше, пытаются все равно помочь ему в чем-то. И бывший капитан много говорит ему, как себя вести.

- А вы говорите? Вы тоже постарше.

- Я хорошо с ним общаюсь.

- Во Флориде уже как дома?

- Нормально все. Второй сезон – намного легче. (Игорь Еронко)

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