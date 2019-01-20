"Это Холодная война?". Реакция сети на стычку Овечкина и Кейна

Болельщики в Твиттере остро отреагировали на стычку Патрика Кейна и Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Чикаго" и "Вашингтоном". Форвард "Блэкхокс" ткнул капитану соперника клюшкой между ног. Овечкин остановился и потолкался с Кейном, сбив ему шлем. До настоящей драки дело не дошло.

Patrick Kane hooks Alex Ovechkin in the crotch pic.twitter.com/usO9QxzEZ9 – Ian Oland (@ianoland) 20 января 2019 г.

NoJumpa: "Если бы Овечкин был женщиной, Кейн однозначно сбросил бы перчатки".

CapitalsDieHard: "Сейчас я просто хочу увидеть, как Овечкин выбьет все дерьмо из Кейна. Дайте мне это".

NickLaP0rte: "Утратил большую часть уважения к Кейну. Не закрывал рот, заработал штраф, затем заплакал и откатился, когда Овечкин попытался заставить его ответить. Кейн повел себя в стиле Кросби".

Blackhawk_Up: "Патрик Кейн и Алекс Овечкин устроили стычку? Это Холодная война?"

Brienyc: "Если бы Ови был 60-летним таксистом, Кейн точно бы сбросил перчатки".

FDBort: "Я не рассчитываю на частые драки, но я бы посмотрел на драку Овечкина и Кейна".

AJ_Fredrickson: "Патрик Кейн: *бьет Овечкина между ног*. Овечкин: *оборачивается*. Патрик Кейн: (мем с удивленным Пикачу)".