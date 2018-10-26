Эллиотт Фридман: "К Наместникову проявляют интерес другие клубы"

Известный североамериканский обозреватель телеканала Эллиотт Фридман выразил мнение, что нападающий "Рейнджерс" Владислава Наместникова может сменить клуб. По его словам, к россиянину есть интерес.

9 матчах регулярного чемпионата Наместников набрал 1 (0+1) и заработал показатель полезности "-7".

– В прошедший вторник игровое время Наместникова в матче с "Флоридой" упало до отметки в 9 минут и 25 секунд, – написал Фридман на sportsnet.ca. – К Владиславу проявляют определенный интерес другие клубы. Поэтому стоит следить за тем, как "Рейнджерс" будут выслушивать предложения. Они будут рассматривать самые разные варианты, пока они не будут касаться их главных молодых игроков.