"Эдмонтон" нанес поражение "Ванкуверу"

"Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл "Ванкувер" со счетом 2:0. По шайбе в этой встрече забросили Коннор Макдэвид и Милан Лучич.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Ванкувер" - "Эдмонтон" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Макдэвид - 5 (Лучич, Ландер), 31:31 - 0:1. Лучич - 4 (п.в., Ларссон), 58:40 - 0:2.
Вратари: Миллер (58:04 - 58:40, 58:52) - Тальбо.
Штраф: 7 - 7.
Броски: 26 (9+8+9) - 27 (6+12+9).
Ванкувер. Rogers Arena.
maxcds
модер старается)) и все-таки еще раз - Райан Нафиг-Нужен на выход в обмен на норм заща и ок
08:36