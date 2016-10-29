"Эдмонтон" нанес поражение "Ванкуверу"

"Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл "Ванкувер" со счетом 2:0. По шайбе в этой встрече забросили Коннор Макдэвид и Милан Лучич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Эдмонтон" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Макдэвид - 5 (Лучич, Ландер), 31:31 - 0:1. Лучич - 4 (п.в., Ларссон), 58:40 - 0:2.

Вратари: Миллер (58:04 - 58:40, 58:52) - Тальбо.

Штраф: 7 - 7.

Броски: 26 (9+8+9) - 27 (6+12+9).

Ванкувер. Rogers Arena.