Джон Торторелла: "В первом периоде Бобровский был просто великолепен"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Вашингтоном" (2:1) похвалил вратаря Сергея Бобровского. 30-летний россиянин отразил 33 из 34 бросков и одержал свою третью победу за четыре игры.

– Он находит свою игру, – приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Тортореллы. – В первом периоде он был просто великолепен, а потом играл хорошо. Но первый период, хоть мы и вели 1:0, мог закончиться со счетом 1:4.

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