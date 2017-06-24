Джон Торторелла: "Не буду мешать Панарину забивать голы"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла выразил надежду на то, что новичок "Блю Джэкетс" Артемий Панарин будет показывать свой хоккей. По словам специалиста, он не будет мешать форварду забрасывать шайбы.

- Брэндон Саад хороший хоккеист, но нам был очень нужен такой динамичный игрок, как Панарин, - приводит Nhl.com/ru слова Тортореллы. - Ему нравится забивать голы, и я не буду ему мешать. Я хочу, чтобы он играл в свой хоккей.

Год назад мы осознанно приняли решение изменить нашу манеру игры, стали активнее атаковать. Теперь мы хотим выйти на следующий уровень. Нам повезло, что мы смогли получить его.

Напомним, что "Чикаго" обменял Артемия Панарина и американского нападающего Тайлера Мотта в "Коламбус" на другого игрока нападения из США Брэндона Саада и шведского голкипера Антона Форсберга.