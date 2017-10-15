Джон Купер - журналистам: "Думаю, вы будете часто спрашивать про Кучерова в этом сезоне"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер остался доволен выступлением своих игроков в матче против "Сент-Луиса" (2:1). Специалист отметил журналистам, что в этом сезоне они часто будут задавать вопросы о Никите Кучерове.

– Я видел, что наша команда стала лучше, – цитирует Твиттер "Тампы" Купера. – Мы были более ответственными. Кучеров? Думаю, вы будете часто спрашивать о нем в этом сезоне. В этой встрече Никита был очень хитрым.

Перестрелка Кучерова и Тарасенко. Передачи Дадонова и Кузнецова