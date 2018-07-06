Дюклер стал игроком "Коламбуса", Де ла Росе остался в "Монреале"

По информации The Athletic, "Коламбус" согласовал условия контракта с нападающим Энтони Дюклером. Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на один год, с зарплатой в 650 тысяч долларов. Отметим, что в минувшем сезоне в составе "Аризоны" и "Чикаго" он набрал всего 23 (11+12) очка в 56 матчах регулярного чемпионата.

Форвард Якоб Де ла Росе договорился о заключении нового контракта с "Монреалем", сообщает TVA Sports. Соглашение с 23-летним хоккеистом будет рассчитано на два года, за которые он заработает 1,8 миллиона долларов. В минувшем сезоне де ла Роз набрал 12 (4+8) очков в 55 играх.