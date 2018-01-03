Дубль Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Каролину"

"Вашингтон" в гостях обыграл "Каролину" (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" продлили победную серию до трех игр кряду.

В составе победителей дублем отметился капитан команды Александр Овечкин. На счету россиянина шайба, сравнявшая счет, и победный гол в овертайме. Капитан столичной команды забил уже 26 голов в этом сезоне. Также шайбой отметился защитник Дмитрий Орлов. Форвард Евгений Кузнецов очков в этой встрече на набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" – "Вашингтон" – 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Раск - 9, 5:21 - 1:0. Чейссон - 7 (Стивенсон), 6:39 - 1:1. Смит-Пелли - 6 (Бигл, Орпик), 12:53 - 1:2. ОРЛОВ - 5 (Чорни), 28:48 - 1:3. Раск - 10 (бол., Уильямс, Скиннер), 31:15 - 2:3. Линдхольм - 11 (Райан), 45:40 - 3:3. Терявяйнен - 10 (Ахо), 47:04 - 4:3. ОВЕЧКИН - 25 (Бэкстрем), 52:45 - 4:4. ОВЕЧКИН - 26 (Бэкстрем), 61:57 - 4:5.

Вратари: Уорд (57:55 - 58:05) - Холтби.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 38 (13+8+16+1) - 26 (7+7+11+1).

Наши: - - Кузнецов (16:06/0/0), Овечкин (20:01/2/3), Орлов (21:13/3/2).

3 января. Роли. PNC Arena.