Дубль Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения от "Монреаля"

"Монреаль" на своем льду обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин оформил дубль, а его соотечественники и одноклубними Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов сделали по голевой передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Вашингтон" - 6:4 (1:1, 2:3, 5:0)

Голы: Котканиеми - 1 (Армиа), 2:28 - 1:0. Эллер - 2 (Нисканен, Стивенсон), 6:16 - 1:1. Галлахер - 8 (Татар), 20:32 - 2:1. Галлахер - 9 (Татар, Дано), 23:06 - 3:1. Овечкин - 9 (Кузнецов, Врана), 26:49 - 3:2. Эллер - 3 (Коннолли), 27:59 - 3:3. Овечкин - 10 (Орлов, Нисканен), 32:53 - 3:4. Котканиеми - 2 (Лехконен, Мете), 56:56 - 4:4. Доми - 6 (Райлли), 59:38 - 5:4. Армиа - 3 (п.в., Дано), 59:40 - 6:4.

Вратари: Прайс - Холтби (59:38 - 59:40).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 44 (19+8+17) - 31 (13+13+5).

Наши: - - Кузнецов (15.47/1/-2), Овечкин (18.35/4/-2), Орлов (25.43/1/-1).

2 ноября. Монреаль. Centre Bell.