Дисквалификация Тома Уилсона сокращена с 20 матчей до 14

НХЛ сократила дисквалификацию нападающего "Вашингтона" Тома Уилсона с 20 матчей до 14, сообщает журналист Эллиотт Фридман. Форвард 30 сентября в товарищеском матче ударил плечом в голову игрока "Сент-Луиса" Оскара Сундквиста.

Уилсон уже отбыл 16 матчей дисквалификации из 20, таким образом, после ее сокращения игрок получит часть удержанной зарплаты.

Ранее стало известно, что Уилсон должен будет выплатить крупную сумму в специальный фонд помощи хоккеистам. Исходя из его среднегодовой зарплаты, отчисление составит около 1,26 миллиона долларов.