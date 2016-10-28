09:05 | ХОККЕЙ — НХЛ

Дэйв Хэкстол: "Эпизодически "Филадельфия" выглядела хорошо, но так не побеждают"

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Главный тренер "Филадельфии" Дэйв Хэкстол после поражения в матче регулярного чемпионата от "Аризоны" (4:5) посетовал на плохую игру своей команды. По словам специалиста, "Флайерз" лишь эпизодически демонстрировали интересный хоккей.

- В некоторых моментах "Филадельфия" сыграла не очень хорошо, - приводит CSN слова Хэкстола. - Мы сами допустили разрыва в счете в два гола. Нам не удалась продемонстрировать хорошую игру без шайбы. Это продолжалось на протяжении всего матча. Это немного типично для нас. В некоторых эпизодах команда выглядела хорошо, но таким образом невозможно побеждать.

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