"Детройт" проиграл "Каролине", "Бостон" обыграл "Монреаль"

"Каролина" на выезде обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В другой встрече "Монреаль" уступил "Бостону".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Каролина" - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Линдхольм - 13 (бол., Стаал, Фольк), 2:57 - 0:1. Татар - 12 (бол., Грин, Ларкин), 16:37 - 1:1. Линдхольм - 14 (бол., Терявяйнен, Фольк), 46:54 - 1:2. Уильямс - 8 (Макгинн, Раск), 58:02 - 1:3.

Вратари: Ховард (58:15) - Уорд.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 24 (9+6+9) - 30 (13+8+9).

21 января. Детройт. Little Caesars Arena.

"Монреаль" - "Бостон" - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Пачоретти - 15 (Байрон), 31:29 - 1:0. Пастрняк - 19 (Бержерон, Краг), 34:09 - 1:1. Краг - 7 (Пастрняк, Маршан), 35:56 - 1:2. Пастрняк - 20 (Крейчи, Краг), 57:03 - 1:3. Нэш - 6 (п.в., Бэкес, Маршан), 59:25 - 1:4.

Вратари: Прайс (58:21 - 59:25) - Раск.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 25 (9+8+8) - 31 (11+12+8).

21 января. Монреаль. Centre Bell.