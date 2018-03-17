"Детройт" проиграл девятый матч подряд

"Анахайм" на своем льду обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Проигрышная серия "Ред Уингз" достигла девяти встреч.

Стоит отметить, что во время игры произошли сразу три драки между игроками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Детройт" - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Ритчи - 7 (Каше, Хенрик), 6:02 - 1:0. Грин - 8 (Ларкин, Декейсер), 17:14 - 1:1. Грант - 10 (Сильверберг), 22:48 - 2:1. Нюквист - 19 (Абделькадер, Зеттерберг), 27:10 - 2:2. Перри - 16 (Гецлаф, Ракелль), 36:42 - 3:2. Кеслер - 7 (Кольяно, Сильверберг), 45:04 - 4:2.

Вратари: Гибсон - Ховард (56:55).

Штраф: 25 - 19.

Броски: 36 (9+18+9) - 30 (11+9+10).

Наши: - - Свечников (6:37/0/-1).

17 марта. Анахайм. Honda Center.