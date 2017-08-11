Денис Денисов: "Не жалею, что не поиграл в НХЛ"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Денис Денисов заявил, что в свое время известный тренер Виктор Тихонов посоветовал ему не ехать в НХЛ и продолжить карьеру в России. Напомним, что после пяти лет в ЦСКА, 35-летний хоккеист подписал двухлетнее соглашение с "Магниткой".

– Предложения из НХЛ были, но на тот момент, когда был жив Виктор Тихонов, он мне сказал, чтобы я не рыпался и оставался в России, – цитирует ТАСС Денисова. – У меня отмелись все тени сомнений. На том и порешили, я остался здесь и ни о чем не жалею.