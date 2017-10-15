"Даллас" обыграл "Колорадо", Радулов и Якупов очков не набрали

"Даллас" обыграл "Колорадо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Звезды" одержали вторую победу в сезоне.

В составе победителей по шайбе забросили Джейми Бенн, Тайлер Сегин и Эса Линделл в пустые ворота. Единственный гол в составе "Эвеланш" на счету Мэтта Дюшена.

Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов провел на льду 12 минут, за которые нанес два броска и заработал показатель полезности "-1". На счету защитника Никиты Задорова 16 минут на льду, один бросок, 6 минут штрафного времени и показатель "-1". Голкипер Семен Варламов отразил 33 броска по своим воротам.

Форвард "Далласа" Александр Радулов провел на льду 20 минут, нанес два броска, заработал показатель полезности "+1" и вновь не набрал очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Колорадо" – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Бенн - 2 (Сегин), 20:24 - 1:0. Сегин - 3 (бол., Шор, Бенн), 39:59 - 2:0. Дюшен - 3 (Бэрри, Уилсон), 41:26 - 2:1. Линделл - 1 (п.в., Шор, Джонс), 59:21 - 3:1.

Вратари: Бишоп - ВАРЛАМОВ (58:41 - 59:21, 59:31).

Штраф: 13 - 17.

Броски: 36 (14+14+8) - 23 (4+8+11).

Наши: Радулов (20:21/2/+1) - Задоров (17:18/1/-1), Якупов (12:45/0/-1).

15 октября. Даллас. American Airlines Center.