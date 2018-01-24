Дадонов поучаствовал в драке во время матча "Даллас" - "Флорида"

Защитник "Далласа" Диллон Хитерингтон подрался с защитником "Флориды" Алексом Петровиком в матче регулярного чемпионата НХЛ. Также участие в потасовке принял участие и российский нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов. Зачинщики получили по пятиминутному и дисциплинарному штрафу.
Straight brawling out here tonight. #GoStars pic.twitter.com/45E5rabS3z– Dallas Stars (@DallasStars) 24 января 2018 г.
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fifa_guru
в первом периоде аж 4 драки. они, кажется, не в хоккей вышли поиграть
06:39