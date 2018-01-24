Дадонов поучаствовал в драке во время матча "Даллас" - "Флорида"

Защитник "Далласа" Диллон Хитерингтон подрался с защитником "Флориды" Алексом Петровиком в матче регулярного чемпионата НХЛ. Также участие в потасовке принял участие и российский нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов. Зачинщики получили по пятиминутному и дисциплинарному штрафу.