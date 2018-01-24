05:30 | Хоккей — НХЛ

Дадонов поучаствовал в драке во время матча "Даллас" - "Флорида"

1

Защитник "Далласа" Диллон Хитерингтон подрался с защитником "Флориды" Алексом Петровиком в матче регулярного чемпионата НХЛ. Также участие в потасовке принял участие и российский нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов. Зачинщики получили по пятиминутному и дисциплинарному штрафу.

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

fifa_guru

в первом периоде аж 4 драки. они, кажется, не в хоккей вышли поиграть

06:39