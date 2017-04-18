"Чикаго" проиграл "Нэшвиллу" третий матч, Панарин и Анисимов не отличились

"Нэшвилл" в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли обыграл "Чикаго" со счетом 3:2. "Предаторз" смогли отыграться со счета 0:2 благодаря дублю Филипа Форсберга. Победную шайбу в овертайме забросил Кевин Фиала. Российские игроки "Блэкхокс" не отличились. Счет в серии стал 3-0 в пользу "Нэшвила".

НХЛ

1/8 финала

"Нэшвилл" - "Чикаго" - 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Расмуссен - 1 (Крюгер, Паник), 21:05 - 0:1. Кейн - 1 (бол., Кит, Тэйвз), 31:15 - 0:2. Форсберг - 1 (Арвидссон), 44:24 - 1:2. Форсберг - 2 (Эллис, Джохансен), 54:08 - 2:2. Фиала - 2 (Нил, Ярнкрок), 76:44 - 3:2.

Вратари: Ринне - Кроуфорд.

Штраф: 10 - 6.

Счет в серии: 0-3

Броски: 49 (18+9+13+9) - 36 (9+12+10+5).

Наши: Каменев - Анисимов, Панарин.

18 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.