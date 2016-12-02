"Чикаго" одолел "Нью-Джерси" в овертайме, Анисимов забил гол

"Чикаго" переиграл "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 в овертайме. Автором победного гола "Блэкхокс" стал форвард Мариан Хосса. Российский форвард хозяев Артем Анисимов отметился голом, ставший для хоккеиста десятым в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Нью-Джерси" – 4:3 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)

Голы: Зэйджак – 6 (Палмиери, Сиверсон), 3:13 – 0:1. Крюгер – 2 (Расмуссен, Сибрук), 21:02 – 1:1. Зэйджак – 7 (бол., Палмиери), 30:43 – 1:2. АНИСИМОВ – 10 (Кит, Сибрук), 32:25 – 2:2. Яльмарссон – 3, 38:25 – 3:2. Зэйджак – 8 (Каммаллери), 48:49 – 3:3. Хосса – 12 (Кейн, Кит), 61:31 – 4:3.

Вратари: Кроуфорд – Шнайдер.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 33 (9+15+8+1) – 33 (13+8+12+0).

Наши: Анисимов (21:30/2/0), Панарин (23:38/3/0) – -

Чикаго. United Center.