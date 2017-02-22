"Чикаго" на выезде обыграл "Миннесоту", Анисимов и Панарин очков не набрали

"Чикаго" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ нанес поражение "Миннесоте" - 5:3. Российские форварды "Блэкхокс" Артемий Панарин и Артем Анисимов очков в этой встрече не набрали. 5 (2+3) очков в этой встрече набрал Джонатан Тэйвз.

"Уайлд" по-прежнему лидирует в турнирной таблице Западной конференции, "Чикаго" располагается на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Чикаго" - 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)

Голы: Тэйвз - 13 (Кэмпбелл, ван Римсдайк), 20:58 - 0:1. Гранлунд - 18 (бол., Нидеррайтер, Койву), 24:20 - 1:1. Паник - 16 (Тэйвз), 25:01 - 1:2. Шмолц - 5 (Тэйвз), 40:33 - 1:3. Паризе - 14 (Сканделла, Поминвилль), 46:41 - 2:3. Тэйвз - 14 (Шмолц , Паник), 48:23 - 2:4. Гранлунд - 19 (бол., Нидеррайтер, Койву), 53:09 - 3:4. Тэйвз - 15 (п.в., Шмолц ), 58:58 - 3:5.

Вратари: Дубник (58:31 - 58:58, 59:08) - Кроуфорд.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 32 (14+5+13) - 39 (15+13+11).

Наши: - - Анисимов (19:21/0/0), Панарин (21:12/2/0).