Бучневич восстановился после травмы и сыграет с "Оттавой"

Главный тренер "Рейнджерс" Ален Виньо заявил, что нападающий Павел Бучневич восстановился после травмы и примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы", который состоится в субботу вечером.

Защитник Марк Стаал проведет еще несколько индивидуальных занятий, игрок продолжает восстанавливаться после повреждения.

Напомним, что россиянин получил сотрясение мозга в матче против "Торонто". В этом сезоне 22-летний хоккеист провел 50 игр в чемпионате и набрал 32 (13+19) очка, при показателе полезности "+4". Это его второй сезон в Северной Америке.