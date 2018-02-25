Брэйден Пойнт: "Василевский провел чертовски классный матч"

Нападающий "Тампа-Бэй" Брэйден Пойнт отметил, что вратарь команды Андрей Василевский сыграл ключевую роль в победе над "Монреалем" (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский голкипер отразил 29 бросков по ходу встречи, а в серии буллитов не дал реализовать ни одного броска. Пойнт стал автором победного буллита.

- Это была захватывающая игра, у обеих команд были шансы на победу, - цитирует официальный сайт НХЛ Пойнта. - Василевский провел чертовски классный матч, сделал много сэйвов. Я упустил своего оппонента, но Андрей отразил бросок, кажется, головой. Затем дело дошло до буллитов, и он сделал три классных сэйва.