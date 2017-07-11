Брэтуэйт стал тренером голкиперов "Айлендерс"

"Айлендерс" на своем официальном сайте объявил о назначении бывшего голкипера "Ак Барса" и "Авангарда" Фреда Брэтуэйта тренером вратарей команды. Последние три сезона 44-летний специалист работал тренером вратарей в юниорской и сборной Канады. До этого он работал на аналогичной должности в канадской молодежке.

– Опыт Фреда на почти всех уровнях хоккея – фантастическое приобретение для нашей команды, – сказал главный тренер команды из Нью-Йорка Дуг Уэйт. – За его плечами не только хорошая карьера в НХЛ, но и опыт работы на уровне сборных. Уверен, он готов к новому шагу. С нетерпением ждем, когда он начнет работать с нашими вратарями.