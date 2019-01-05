Бретт Халл: "Хочу, чтобы Овечкин все же сыграл в Матче звезд"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бретт Халл выразил надежду, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин все же примет участие в Матче звезд НХЛ-2019. Ранее российский форвард заявил, что откажется от игры из-за усталости. Лига объявила, что дисквалифицирует его на один матч. Сам Халл участвовал в восьми Матчах звезд НХЛ.

- Лига могла сделать что-нибудь, чтобы это не случилось, но имеем то, что имеем, - цитирует St. Louis Post Халла. - Он только что выиграл Кубок Стэнли. У него было короткое лето, я понимаю это, но я хочу, чтобы суперзвезды выходили и отдавали должное фанатам.

Хочу, чтобы Овечкин сыграл в матче. Я знаю, они устают, но все еще считаю, что они должны играть. Он не обязан выкладываться по полной, но фанаты заслуживают суперзвезду вроде него.

Если ты травмирован, это одно. С этим ничего нельзя сделать. Но тут другая ситуация. Я знаю, что у нас много звезд, которых бы не хватало так же, как Овечкина, но я все еще хочу увидеть его в матче три на три.