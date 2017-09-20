Брайан Бойл: "Я с нетерпением жду возвращения на лед"

Нападающий "Нью-Джерси" Брайан Бойл, у которого был диагностирован хронический миелоидный лейкоз, отметил, что надеется в ближайшее время вернуться на лед. Ранее сообщалось, что заболевание находится на ранних стадиях, поэтому поддается лечению с помощью медикаментов.

– Мы находимся в хорошем месте для тренировочного лагеря, – цитирует The Score Бойла. – Я с нетерпением жду возвращения на лед.

В прошлом сезоне 32-летний хоккеист провел 75 матчей в составе "Тампа-Бэй" и "Торонто" и записал на свой счет 25 (13+12) очков.