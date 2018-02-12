Браун дисквалифицирован на один матч за удар коленом в колено Сергачеву

Нападающий "Лос-Анджелеса" Дастин Браун дисквалифицирован на один матч по решению руководства НХЛ, сообщает официальный сайт клуба. Форвард "Кингз" в матче с "Тампа-Бэй" сыграл в колено защитнику Михаилу Сергачеву.

Россиянин после этого эпизода отправился в раздевалку, однако смог вернуться на лед в третьем периоде. Также, согласно коллективному договору, Браун будет оштрафован на сумму в более 30 тысяч долларов. Эти деньги пойдут в Фонд помощи хоккеистам.

Из-за дисквалификации форвард пропустит матч регулярного чемпионата против "Каролины". В этом сезоне 33-летний американец провел 55 игр и набрал 38 (16+22) очков.