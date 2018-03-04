"Бостон" вырвал победу у "Монреаля", Худобин сделал 27 сэйвов

"Бостон" на своем льду переиграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 ОТ). Гости открыли счет в начале встречи, а хозяевам удалось сравнять счет только в концовке третьего периода и вырвать победу в овертайме.

Российский вратарь "Брюинз" Антон Худобин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Монреаль" - 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Галлахер - 23, 9:16 - 0:1. Дебраск - 13 (бол., Холден, Краг), 57:15 - 1:1. Маршан - 25 (Краг, Джионта), 62:06 - 2:1.

Вратари: ХУДОБИН - Ниеми.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 50 (10+19+17+4) - 28 (12+5+11+0).

Наши: - - Щербак (12:37/3/0).

4 марта. Бостон. TD Garden.