"Бостон" разгромил "Каролину", Худобин сделал 27 сэйвов

"Бостон" на своем льду разгромил "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Покером в составе хозяев отметился Патрис Бержерон.

Российский вратарь "Брюинз" Антон Худобин отыграл всю встречу и сделал 27 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Каролина" - 7:1 (5:1, 2:0, 0:0)

Голы: Бержерон - 13 (мен., Маршан), 3:14 - 1:0. Нэш - 5 (Миллер, Бэкес), 5:43 - 2:0. Стаал - 11 (бол., Терявяйнен, Хэнифин), 7:09 - 2:1. Пастрняк - 16 (бол., Бержерон, Хейнен), 9:04 - 3:1. Дебраск - 9 (Спунер, Крейчи), 10:22 - 4:1. Бержерон - 14 (Маршан), 14:34 - 5:1. Бержерон - 15 (Маршан, Пастрняк), 25:36 - 6:1. Бержерон - 16 (Пастрняк, Маршан), 30:45 - 7:1.

Вратари: ХУДОБИН - Уорд (Дарлинг, 5:43).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 30 (8+13+9) - 28 (12+8+8).

7 января. Бостон. TD Garden.