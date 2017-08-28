"Бостон" предложил Пастрняку контракт на 7 лет с зарплатой в 42 миллиона долларов

"Бостон" заинтересован в продлении контракта с форвардом команды Давидом Пастрняком, утверждает журналист Boston Globe Кевин Пол Дюпон. По информации источника, "Брюинз" предложит чешскому нападающему соглашение на 7 лет, по условиям которого его годовая зарплата составит 6 миллионов долларов.

Отметим, что в данный момент 21-летний форвард является ограниченно свободным агентом.

Напомним, в сезоне-2016/17 Пастрняк принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата, набрав 70 (34+36) очков. В шести играх плей-офф на его счету 4 (2+2) балла за результативность.