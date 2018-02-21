"Бостон" обыграл "Эдмонтон", Худобин сделал 18 сэйвов

"Бостон" на выезде одержал волевую победу над "Эдмонтоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это вторая подряд победа "Брюинз".

Российский голкипер "Бостона" Антон Худобин сделал 18 сэйвов. Нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Бостон" - 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Голы: Стром - 9, 18:29 - 1:0. Хайра - 9 (СЛЕПЫШЕВ, Нерс), 31:38 - 2:0. Аккьяри - 7 (Краг, Карло), 44:37 - 2:1. Гржельчик - 2 (Нэш, Макэвой), 51:42 - 2:2. Крейчи - 11 (Хейнен, Бэкес), 58:56 - 2:3.

Вратари: Тэлбот (59:15) - ХУДОБИН.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 20 (3+11+6) - 43 (13+16+14).

Наши: Слепышев (11:20/1/-1) - -.

21 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.