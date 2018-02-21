"Бостон" обыграл "Эдмонтон", Худобин сделал 18 сэйвов

"Бостон" на выезде одержал волевую победу над "Эдмонтоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это вторая подряд победа "Брюинз".
Российский голкипер "Бостона" Антон Худобин сделал 18 сэйвов. Нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Бостон" - 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
Голы: Стром - 9, 18:29 - 1:0. Хайра - 9 (СЛЕПЫШЕВ, Нерс), 31:38 - 2:0. Аккьяри - 7 (Краг, Карло), 44:37 - 2:1. Гржельчик - 2 (Нэш, Макэвой), 51:42 - 2:2. Крейчи - 11 (Хейнен, Бэкес), 58:56 - 2:3.
Вратари: Тэлбот (59:15) - ХУДОБИН.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 20 (3+11+6) - 43 (13+16+14).
Наши: Слепышев (11:20/1/-1) - -.
21 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.
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Vasek
fifa_guru, а вот будет что-нибудь в Монреале? -------------- убитая психика Гальченяка, Прайса. Жульен тренер прошлого. _____________ bezik, кмк, глупо будет отдавать Карло, тем более пока у него синдром-второгодки цена на него упала. Холден потопит Мишек в ПО аки Полак Акул...
10:38
bezik
Кстати, а вместо кого Холден играть должен? Вроде Хара, Круг и Макэвой неприкасаемые. А есть Карло, Гризлик, Миллер и Маккуэйд плюс Постма. Может трейданут Карло на крайка а-ля Грабнер? Тогда ПК Бержи-Крыс и Грабнер-Райлли Нэш вообще топовейшее будет
10:32
fifa_guru
Vasek да ладно. в Бостоне "кое-что" приятное осталось от супчика) а вот будет что-нибудь в Монреале? сомнительно
10:27
Vasek
maxcds, МД - россиянин ------- в такой команде тока спицца и остаётся. Чиарелли (Веселый, сорри) самый донный ГМ НХЛ, угробил Эдмонтон сильно быстрее, чем Бостон. Свежий взлёт Мишек связан с уходом наследия Чиа ))) И это я про Жульена (привет УРу).
10:25
Весёлый©
Мишки - лидеры по очкам, набранных новичками (выше НДД, НЙА и КЭ). Ноунеймы - наше всё!
10:02
fifa_guru
так-то я думал фсио. 0-2 проигрывали
09:33
maxcds
Бозтон достаточно легко дожал. МД - россиянин.
08:32