Бобровский прервал голевую серию Кучерова

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров не смог забросил шайбу в ворота "Коламбуса" (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, прервалась голевая серия россиянина, состоявшая из семи матчей.

Отметим, что в игре с "Блю Джэкетс" Кучеров дважды ассистировал Михаилу Сергачеву, а сам нанес всего один бросок по воротам Сергея Бобровского. В 8 матчах этого сезона Кучеров набрал 14 (8+6) очков.

Сергачев забросил первую шайбу в НХЛ - Бобровскому. Видео //

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