Бобровский - о возрасте: "Каждый год это - новый этап, который несёт свои трудности и свои достижения"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский в интервью "СЭ" заявил, что не придает особого значения возрасту. По его словам, он доволен, как протекает его жизнь.

– День рождения для меня давно уже стал обычным днём, - говорит Бобровский. – Сентябрь – месяц, когда ты весь в работе. В детстве это была школа и тренировки, во времена КХЛ – это начало сезона, сейчас – это подготовка к сезону. Для меня главное чтобы вся моя семья и близкие были рядом и были здоровы.

Особого значения возрасту не придаю. Я доволен как протекает моя жизнь. Каждый год это своего рода новый этап, который несёт в себе свои трудности и свои достижения. Возраст и игра? Не думал об этом и не хочу задумываться. У меня свой процесс, своё видение игры и я получаю удовольствие от каждого тренировочного или игрового дня.

Бобровскому - 30. И у него все впереди