Бобровский не вошел в тройку финалистов "Билл Мастертон Трофи"

НХЛ объявила претендентов на "Билл Мастертон Трофи" - приз, который вручается игроку НХЛ, проявившему верность хоккею в регулярном чемпионате. Награду могут получить Крэйг Андерсон ("Оттава"), Эндрю Коглиано ("Анахайм") и Дерек Райан ("Каролина").

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, который был номинирован отделением Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов в Коламбусе, не попал в тройку финалистов.

Победителя назовут 22 июня на специальной церемонии в Лас-Вегасе. В прошлом году приз получил чех Яромир Ягр.