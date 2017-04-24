Билл Дэйли: "На возвращение Ковальчука в НХЛ накладывается множество различных правил"

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли отметил, что возвращение в лигу российского нападающего Ильи Ковальчука проблематично. По его словам, на форварда в этом случае накладывается множество ограничений. Ранее ведущий инсайдер НХЛ Боб Маккензи обозначил условия, при которых россиянин может вернуться в НХЛ.

- На эту ситуацию накладывается множество различных правил. Это сложная ситуация, - цитирует Дэйли Yahoo Sports. - Пока он не захочет вернуться в НХЛ и подписать контракт, я не могу сказать, какие именно правила применяются и как они применяются.

Напомним, ранее сообщалось о желании 34-летнего форварда продолжить карьеру в НХЛ. Контракт Ковальчука со СКА истекает по окончании сезона. Ранее в НХЛ он выступал за "Девилз". Отметим, что Ковальчук может дождаться 35-летнего возраста и на правах неограниченно свободного агента перейти в любой клуб НХЛ.