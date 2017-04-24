Ковальчук для возвращения в НХЛ должен подписать контракт с "Нью-Джерси"

Ведущий инсайдер НХЛ Боб Маккензи в своем "Твиттере" еще раз подчеркнул: российский нападающий Илья Ковальчук может вернуться в НХЛ, однако ему придется подписать контракт с "Нью-Джерси". Напомним, ранее сообщалось, о желании 34-летнего форварда продолжить карьеру в НХЛ. Контракт Ковальчука со СКА истекает по окончании сезона. Отметим, что Ковальчук может дождаться 35-летнего возраста и на правах неограниченно свободного агента перейти в любой клуб НХЛ.

– Ковальчук остается собственностью "Нью-Джерси", – написал Маккензи. – В соответствии с правилами, он может подписать контракт на предстоящий сезон, пока находится в списке добровольного выхода на пенсию (Voluntary Retirement List) . Если он не хочет возвращаться в "Нью-Джерси", а выберет другой клуб, то ему нужно одобрение всех клубов НХЛ, чтобы его выписать из этого списка. Но для этого нет никаких шансов.

"Нью-Джерси" при этом не может продать права на Ковальчука, если только он не подпишет сначала контракт с "Нью-Джерси". В таком случае обмен и продажа возможны. Поэтому, если он хочет выступать за другой клуб, то сначала должен подписать контракт с "Нью-Джерси".