Бержерон обогнал Дацюка и повторил рекорд Гейни по "Селки Трофи"

Нападающий "Бостона" Патрис Бержерон получил приз лучшему форварду оборонительного плана – "Фрэнк Дж. Селки Трофи".
31-летний канадец повторил рекорд Боба Гейни, выиграв эту личную награду в четвертый раз за карьеру. Три "Селки Трофи" выигрывал бывший нападющий "Детройта" россиянин Павел Дацюк.
Напомним, за океаном проходит вручение индивидуальных призов лиги по итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17.
The forward who best excels at defensive aspects of the game is Patrice Bergeron. #NHLAwards pic.twitter.com/q23qI9z5gf– NHL (@NHL) 22 июня 2017 г.
Plambeer
Бывший защитник Дацюк! Серьезно?!!!
04:20