Бержерон обогнал Дацюка и повторил рекорд Гейни по "Селки Трофи"

Нападающий "Бостона" Патрис Бержерон получил приз лучшему форварду оборонительного плана – "Фрэнк Дж. Селки Трофи".

31-летний канадец повторил рекорд Боба Гейни, выиграв эту личную награду в четвертый раз за карьеру. Три "Селки Трофи" выигрывал бывший нападющий "Детройта" россиянин Павел Дацюк.

Напомним, за океаном проходит вручение индивидуальных призов лиги по итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17.