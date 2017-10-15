"Баффало" проиграл "Лос-Анджелесу", потерпев пятое поражение подряд

"Лос-Анджелес" обыграл "Баффало" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Заброшенными шайбами в составе "Кингз" отметились Дастин Браун, Тайлер Тоффоли, Дрю Даути и Тэннер Пирсон. У "Сэйбрз" отличились Земгус Гиргенсонс и Джек Айкел.

Отметим, что это поражение стало для "Баффало" пятым подряд в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Баффало" – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Голы: Гиргенсонс – 1 (Айкел, Маккейб), 15:45 – 0:1. Браун – 4 (бол., Картер, Даути), 27:42 – 1:1. Тоффоли – 2 (бол., Маззин, Фантенберг), 47:09 – 2:1. Айкел – 2 (Кейн, Поминвилль), 49:06 – 2:2. Даути – 1 (бол., Мартинес, Копитар), 58:00 – 3:2. Пирсон – 1 (п.в., Тоффоли, Мартинес), 59:47 – 4:2.

Вратари: Куик – Ленер (58:50 – 59:47).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 30 (10+11+9) – 25 (10+7+8).

15 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.