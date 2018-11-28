"Баффало" одержал 10-ю победу кряду благодаря классной шайбе Скиннера

"Баффало" в овертайме обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал нападающий Джефф Скиннер, эффектно обыгравший вратаря. "Сэйбрз" продлил победную серию до 10 встреч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Сан-Хосе" - 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Ристолайнен - 3 (Томпсон, Окпосо), 34:42 - 1:0. Болье - 3 (Райнхарт, Нельсон), 44:14 - 2:0. Павелски - 14 (Бернс, Майер), 51:29 - 2:1. Павелски - 15 (бол., Кутюр, Лабанк), 56:42 - 2:2. Скиннер - 19, 61:41 - 3:2.

Вратари: Хаттон - Джонс.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 31 (7+9+12+3) - 38 (13+8+17+0).

28 ноября. Баффало. KeyBank Center.