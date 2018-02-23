"Айлендерс" продлил контракт с Бэйли на пять лет

"Айлендерс" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Джошом Бэйли. Новое соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на шесть лет. Отмечается, что форвард будет зарабатывать 5 миллионов долларов за сезон.

В этом регулярном чемпионате он провел 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 62 (15+47) очка. Это его лучший результат в карьере. Всего в лиге на его счету 368 (121+247) очков в 697 играх.