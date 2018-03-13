23:49 13 марта | Хоккей — НХЛ

Айкел вернулся к тренировкам с "Баффало" спустя месяц


Нападающий "Баффало" Джек Айкел сегодня провел первую полноценную тренировку с командой, сообщает официальный Твиттер клуба. Это его первое появление на командном занятии за месяц.

Айкел 4 марта впервые вышел на каток после растяжения лодыжки. Как отмечают СМИ, клуб не спешит возвращать 21-летнего хоккеиста в состав, чтобы побороться за более высокое место на предстоящем драфте НХЛ. В этом сезоне Айкел провел 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 53 (22+21) очка.

Напомним, что со следущего сезона начнет действовать новый контракт игрока, по которому он будет зарабатывать по 10 миллионов долларов за сезон.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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