Айкел вернулся к тренировкам с "Баффало" спустя месяц

Нападающий "Баффало" Джек Айкел сегодня провел первую полноценную тренировку с командой, сообщает официальный Твиттер клуба. Это его первое появление на командном занятии за месяц.

Айкел 4 марта впервые вышел на каток после растяжения лодыжки. Как отмечают СМИ, клуб не спешит возвращать 21-летнего хоккеиста в состав, чтобы побороться за более высокое место на предстоящем драфте НХЛ. В этом сезоне Айкел провел 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 53 (22+21) очка.

Напомним, что со следущего сезона начнет действовать новый контракт игрока, по которому он будет зарабатывать по 10 миллионов долларов за сезон.