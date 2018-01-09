Артемий Панарин: "Теперь "Коламбус" знает, что всегда можно вернуться в игру"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметил, что победа над "Торонто" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ станет большим опытом для команды. "Блю Джэкетс" уступали со счетом 0:2 до 16-й минуте 3-го периода, но смогли отыграться. Россиянин в овертайме забросил победную шайбу.

- Сегодняшняя победа - это большой опыт для нас, - приводит пресс-служба НХЛ слова Панарина. - Команда теперь знает, что если мы проигрываем, это еще ничего не значит. Всегда есть шанс вернуться в игру и победить. Мы счастливы. Эти два очка для нас очень важны.