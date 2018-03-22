Артемий Панарин: "Психологически сейчас стал гораздо сильнее"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил, что комфортно себя ощущает в составе "Блю Джэкетс". Он подчеркнул лучшую психологическую устойчивость, чем ранее.

– Вам удалось найти зону комфорта в "Коламбусе", которой не было в "Чикаго".

– Я не знаю, зависит ли это от "Чикаго" или "Коламбуса", но психологически я гораздо сильнее сейчас. Устойчивее к нехорошим моментам по сезону. И к хорошим тоже как-то ровнее. Может, старею или взрослею (улыбается).

– Но по бывшему партнеру по "Чикаго" – Патрику Кейну – все-таки скучаете?

– Конечно, скучаю. Однако надо идти вперед, я рад, что нашел хорошую команду здесь – все отлично в "Коламбусе". (Артем ВЕНЕВЦЕВ)

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