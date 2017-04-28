Артемий Панарин: "Перед плей-офф я чувствовал, что нахожусь не в лучшей форме"

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин отметил, что не может назвать причину вылета команды из первого раунда плей-офф НХЛ от "Нэшвилла" (0-4). По словам форварда, он не был готов физически к играм на вылет. В четырех матчах Панарин набрал одно очко.

- Сколько раз за последнее время у меня спросили: "Как же "Чикаго" так умудрился проиграть серию "Нэшвиллу"? Думаю, раз пять, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Панарина. - Общая реакция - все в шоке. - А что тут скажешь? Не знаю. Я не мог сказать ничего определенного. Если бы знал, то с радостью объяснил.

Не угадали с пиком формы? Тут сложно было угадывать. За последний месяц мы сыграли 17 матчей. Спорить не буду, физически это нелегко. А через несколько дней начался плей-офф. Может, это тоже повлияло. Я чувствовал, что не нахожусь в лучшей форме. Не всегда хватало сил. Где-то бежал и раньше времени уставал. Приходилось ехать на смену. В этом тоже что-то есть.