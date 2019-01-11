"Аризона" в овертайме обыграла "Ванкувер"

"Аризона" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях в овертайме обыграла "Ванкувер" со счетом 3:2. Победный гол забил Рихард Паник.

Российский нападающий "Кэнакс" Николай Голдобин​ провел на льду 14 минут и заработал показатель полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Аризона" – 3:4 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Паник – 8 (Хиностроза, Ричардсон), 21:26 – 0:1. Берчи – 5 (Танев), 22:23 – 1:1. Казинс – 5 (Паник, Хиностроза), 30:05 – 1:2. Годетт – 3 (Руссель, Хаттон), 39:27 – 2:2. Гарлэнд – 6 (Гальченюк, Чикран), 49:57 – 2:3. Берчи – 6 (Стэчер), 55:35 – 3:3. Паник – 9 (Чикран), 64:10 – 3:4.

Вратари: Маркстрем – Кюмпер.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 36 (5+14+14+3) – 22 (7+6+8+1).

Наши: Голдобин (14.26/3/-2) – Любушкин (15.23/0/+1).

11 января. Ванкувер. Rogers Arena.