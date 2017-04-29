Андрей Василевский: "Зачем мне жертвовать карьерой ради Олимпиады?"

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский подчеркнул, что не поедет на Олимпиаду-2018, если клуб откажется его отпускать. Ранее сообщалось, что НХЛ не договорилась с ИИХФ об участии хоккеистов лиги в Играх-2018, и, таким образом, энхаэловцы не поедут на Олимпиаду впервые с 1994 года.

– Что скажете насчет участия хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх?

– Смотря о чем рассуждать. Если мне скажут: езжай, но мы с тобой расторгаем контракт, естественно, я не поеду. Зачем мне жертвовать своей карьерой? Я ни в коем случае не хочу сказать, что Олимпийские игры – это какой-то проходной турнир. Это очень почетно - быть там, играть за сборную на таком соревновании – мечта многих, но не ценой своей работы. Если скажут – поезжай спокойно, играй, я, конечно, поеду. А так – как скажут, так и сделаю. (Марат САФИН)

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