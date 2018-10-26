"Анахайм" проиграл четвертый матч подряд

"Анахайм" на выезде проиграл "Далласу" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Дакс" потерпел четвертое поражение кряду.
Российский форвард "Старз" Александр Радулов участия во встрече не принимал из-за травмы.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" – "Анахайм" – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Голы: Дикинсон – 1, 4:58 – 1:0. Гецлаф – 1, 8:17 – 1:1. Полак – 1 (Дикинсон, Ритчи), 11:30 – 2:1. Гецлаф – 2 (Ритчи, Ракелль), 23:09 – 2:2. Хейсканен – 1 (Спецца, Шор), 24:53 – 3:2. Янмарк – 1 (Хонка, Клингберг), 31:16 – 4:2. Дикинсон – 2 (Питлик), 38:06 – 5:2.
Вратари: Бишоп – Гибсон.
Штраф: 17 – 17.
Броски: 41 (12+19+10) – 25 (5+11+9).
Наши: Ничушкин (12.23/1/+2) – -.
26 октября. Даллас. American Airlines Center.
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