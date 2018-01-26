"Анахайм" по буллитам обыграл "Виннипег"

"Анахайм" дома обыграл "Виннипег" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором решающего буллита стал форвард хозяев льда Адам Хенрик, на счету которого также 2 (1+1) очка.

"Дакс" одержал вторую победу подряд, одновременно с этим прервав трехматчевую выигрышную серию "Джетс".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм Дакс" - "Виннипег Джетс" - 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лайне - 22, 3:25 - 0:1. Хенрик - 13, 6:48 - 1:1. Ритчи - 4 (Хенрик, Сильверберг), 21:24 - 2:1. Танев - 4 (Трауба), 23:35 - 2:2. Кеслер - 4 (Кольяно, Браун), 45:48 - 3:2. Рословик - 1, 46:19 - 3:3.

Победный буллит: Хенрик.

Вратари: Гибсон (Миллер, 53:20) - Хеллебайк.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 39 (11+11+11+6) - 27 (14+9+4+0).

26 января. Анахайм. Honda Center.