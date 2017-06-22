Алексей Емелин: "Мне наплевать, что думает и говорит Дон Черри"

Защитник Алексей Емелин в интервью "СЭ" отметил, что равнодушен к критике со стороны известного ведущего Дона Черри. Напомним, что Емелина на драфте расширения из "Монреаля" забрал "Вегас".

– Вы известны прежде всего вашей силовой игрой. Как отнеслись к претензии канадского ведущего Дона Черри о том, что ваши силовые приемы не всегда к месту и излишне жестоки?

– Североамериканскую прессу я не читаю. Про Дона Черри я слышал, но, откровенно говоря, мне наплевать, что он думает и говорит. Ну, не то чтобы наплевать – это все-таки грубое выражение. У него своя работа, у меня своя. Пусть каждый делает свою. Говорить он может все что угодно, а я должен делать то, что должен. (Марат САФИН)