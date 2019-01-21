Александр Овечкин: "Все проблемы "Вашингтона" в головах"

Нападающий "Вашингтона" после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго" (5:8) отметил, что команда поигрывает из-за психологии, передает корреспондент "СЭ" Виктория Булахова из Чикаго. "Кэпиталз" потерпели 5 поражений подряд.

– У вас только что было командное собрание. Что сказали после пятого поражения подряд?

– Пришло время немного поговорить. Разумеется, мы знаем, как нам надо играть.

– Команда зашла в тупик? Ведь вы так здорово начал сезон. Может, фактор неудач – это усталость.

– Может, но об этом думать нельзя. Думаю, все проблемы в головах. Когда мы играем грамотно, когда мы играем просто на обоих концах площадки, получается очень здорово. Но мы совершаем ошибки, из-за которых проигрываем.

– В чем главная разница между тем, как вы играете сейчас и тем отрезком, когда вы победили в 16 из 19 матчей?

– Для нас, думаю, разницы нет. Сейчас у нас тяжелые времена. Нужно их просто пережить и просто победить. Неважно, где мы играем, когда мы играем – просто нужно победить. Все дело в психологии.

– Январь выдался достаточно тяжелым месяцем для команды. С чем вы это связываете?

- Бывает, что у команд случаются неровные сезоны. Пройдем через этот отрезок, и все будет нормально.

– Руководство НХЛ объявило о том, что не планирует проводить Кубок Мира в 2020 году. На ваш взгляд, нужен ли этот турнир?

- Это их (НХЛ) право (не проводить его).

- Вы вновь лидируете в списке снайперов, скоро побьете рекорд Сергея Федорова по очкам в НХЛ среди россиян.

- Сейчас об этом думать не надо. Чем ближе будет (к отметке), тогда уже будем думать.